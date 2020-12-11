تحدٍ جديد بين سولشاير وغواديولا في ديربي مانشستر

تقرير 218

سيكون مسرح أولد ترافورد محتضنا لقمة الجولة الثانية عشرة من البريمرليغ والمدينة ستتزين بالألوان الحمراء والسماوية، كيف لا وديربي مانشستر سيكون قمة استثنائية تُلعب بحضور ألفي مشجع في أحد أكبر الملاعب الإنجليزية.

ويمر الفريقان بظروف مختلفة حيث يعاني الشياطين الحمر من مرارة الإقصاء من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة الأخيرة أمام لايبزيغ، وبالتالي السقوط لخوض منافسات اليوروباليغ لكنه يتقدم في ترتيب الدوري على السيتزن بفارق نقطة واحدة.

وعلى النقيض تماما فإن مانشستر سيتي قد تأهل إلى ثمن نهائي الأبطال متصدرا لمجموعته وبأداء مقنع جمع خلاله 16 نقطة من أصل 18 ممكنة، فيما يحتل المركز السابع في ترتيب الدوري بـ 18 نقطة متأخرا عن غريمه اليونايتد.

ويتجدد الصراع بين المدربين أولي سولشاير وبيب غوارديولا، حيث يبحث الأخير عن الانتقام من الخسارة الأخيرة التي جعلت المدرب النرويجي يتفوق على نظيره الإسباني بـ 3 انتصارات مقابل انتصارين، ويخوض سولشاير ديربي مانشستر وسط شكوك تحيط بمستقبله في البقاء بقلعة أولد ترافورد بعد الأداء المتذبذب للفريق خلال الموسم، أما غوارديولا فيسعى لأن يكون الديربي امتدادا لصحوة السيتي المحلية بعد البداية غير المتزنة للعودة لفرق المقدمة في البريمرليغ.

وستفتح المواجهة باب تقدم أحد أقطاب الديربي في الترتيب والمنافسة مع فرق الصدارة وكل الاحتمالات واردة في معركة مصيرية لحسم زعامة المدينة لهذا الموسم.

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