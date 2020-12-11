“حجز جوازات السفر” يهدد مشاركة منتخب ليبيا في بطولة شمال أفريقيا للشباب

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كشف، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة القدم، يونس الكزة، عن احتمالية عدم مشاركة المنتخب الليبي للشباب في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا للشباب في موريتانيا 2021، وذلك بسبب حجز جوازات اللاعبين لدى الفندق المقيمين فيه ببنغازي.

وقال الكزة، لأخبار ليبيا 24، “إن جوزات سفر اللاعبين محجوزة، لدى الفندق الذي يقيم فيه المنتخب ببنغازي، بسبب عدم تسديد قيمة الإقامة”.

وأضاف، “أن المشكلة لم تحل حتى هذه اللحظة وموعد سفر البعثة إلى تونس سيكون يوم السبت”.

وناشد عضو المكتب التنفيذي الجهات الرسمية والحكومات بالتدخل لحل المشكلة من أجل منتخب الشباب الذي يمثل كامل ليبيا.