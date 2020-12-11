شركة سرت للنفط تحتفل بوضع بئر FF- 47 بحقل الاستقلال على خط الإنتاج

سرت 12 ديسمبر 2020 (وال)- احتفل العاملون بحقل الاستقلال “التحدي” التابع لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز الخميس، بوضع البئر FF-47 على الإنتاج وربطه على معمل الغاز، وذلك بحضور رئيس الشركة مسعود سليمان موسى.

هذا ويبلغ إنتاج هذا البئر حوالي 6 ملايين قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا، خاصة وإنه سيُساهم في حل جزئي في الطلب على الغاز، والبئـــر FF-47 تم حفره سنة 2008، لكن لم يتم ربطه إلا بعد تشكيل فريق عمل من إدارة الإنتاج، وإدارة صيانة الحقول وبالتعاون مع بقية الإدارات في الشركة، والإدارة الفنية والنقل والخدمات وغيرها.

ونوه رئيس الشركة لكافة الجهود التي بُذلت في ربط هذا البئر على الإنتاج، والمستخدمين الذين واصلوا الليل بالنهار في ظروف مناخية صعبة، والذين كانوا وراء هذه النجاحات سواء في إنتاج النفط أو إنتاج الغاز. (وال – بنغازي) ر ت

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