“ثلاثي ناري”.. “الفيفا” تحدد هوية المرشحين لجائزة الأفضل

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” عن القائمة النهائية للمرشحين للتتويج بجائزة أفضل لاعب في العالم خلال ألفين وعشرين .

ويتنافس كل من البرتغالي كرستيانو رونالدو نجم يوفنتوس والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة إضافة إلى البولندي روبرت ليفاندوفيسكي هداف بايرن ميونيخ في القائمة الأخيرة قبل عملية الأختيار النهائية .

كما يتنافس كل من الألماني مانويل نوير والسلوفيني يان أوبلاك والبرازيلي أليسون بيكر على جائزة أفضل حارس مرمى خلال العام ، أما على صعيد جائزة أفضل مدرب فانحصر التنافس بين الثنائي الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول وهانز فليك مدرب بايرن ميونيخ إضافة إلى الأرجنتيني مارسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد .

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