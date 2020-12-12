“وست هام” ينتزع “فوزاً قاتلاً” من “ليدز يونايتد”

استطاع “وست هام”، قلب تأخره إلى فوز بهدفين مقابل هدف وحيد، أمام مضيفه “ليدز يونايتد”، في افتتاح الجولة الـ 12، من “البريمرليغ”.

وتقدم “ليدز يونايتد” في الدقيقة السادسة من علامة الجزاء عن طريق مانيوز كليتش، وعدل الفريق اللندني النتيجة من وصول المباراة للدقيقة الـ 25 عن طريق توماس سوستشيك.

وقبل نهاية المباراة بعشر دقائق أحرز المدافع أنجيلو أوجبونا هدف الفوز في برأسية متقنة.

ورفع “الهامرز” رصيدهم إلى 20 نقطة في المركز الخامس، فيما توقف “ليدز” عند 14 نقطة، مواصلاً تراجعه في الفترة الأخيرة.

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