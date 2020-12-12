“ليبرون جيمس” أفضل رياضي لعام 2020.. بحسب مجلة “تايم”

حصل نجم كرة السلة الأمريكية، ليبرون جيمس، المتوّج مع فريقه “لوس أنجلوس ليكرز” بدوري الـNBA، على جائزة أفضل رياضي لعام 2020 بحسب مجلة “تايم”.

واختير “جيمس” لجائزة الرياضي الأفضل في العالم بعد إنجازاته الرياضية، وحصوله على لقب دوري المحترفين للمرة الرابعة في مسيرته، والتزامه في الخدمة الاجتماعية خارج ملاعب كرة السلة.

وذكرت مجلة “تايم” أن نجم “لوس أنجلوس ليكرز” دعا، من خلال جمعيته “الأمريكيين الأفارقة”، إلى تسجيل أسمائهم في اللوائح الانتخابية والمشاركة فيها، كما دعم كل هذه الحركة إضافة إلى رياضين آخرين عبر منصاته بوسائل التواصل الاجتماعي .

وأحرز “جيمس” لقب أفضل لاعب في المباراة النهائية للموسم الماضي في دوري السلة الأمريكي، للمرة الثالثة في تاريخه، كما يعتبر واحدًا من أكثر الرياضيين المؤثرين عبر العالم.

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