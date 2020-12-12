“الأهلي بنغازي” يستعدّ لـ”المهمة الصعبة” أمام الترجي التونسي

يواصل فريق “الأهلي بنغازي” استعداداته اليومية لمباراته المرتقبة، التي تجمعه بفريق “الترجي” التونسي، أواخر الشهر الجاري، ضمن الدور الـ 32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وخاض “الأهلي”، قبل أيام، مباراة ودية مع “مصر المقاصة”، واستطاع تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف.

ويسعى ممثل ليبيا إلى منافسة “الترجي”، وتحقيق التأهل، رغم صعوبة المهمة؛ في ظلّ توقف نشاط الدوري الممتاز منذ حوالي عام ونصف.

ويستعد “الأهلي” لهذه المباراة مكتمل الصفوف، حيث استعاد جميع لاعبيه المصابين، ويبدو أنه في حالة فنية وبدنية جيدة قبل الاستحقاق الأفريقي.

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