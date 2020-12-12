“الاتحاد” يستعدّ للاختبار الأفريقي أمام “بيراميدز” المصري

خاض فريق “الاتحاد” تدريباته بملعب طرابلس الدولي؛ استعدادًا لمباراته المرتقبة أمام “بيراميدز” المصري، نهاية الشهر الحالي، ضمن “تمهيدي الكونفدرالية”.

وحضر جميع لاعبي “الاتحاد” المباراة بإشراف البرتغالي “دا كوستا”، حيث يسعى “أحمر طرابلس”، وممثل ليبيا، لتجاوز الفريق المصري، والعبور إلى الدور الـ 32، مكرر.

وتأهّل “الاتحاد” لهذا الدور عقب تجاوزه فريق “هورسيد” الصومالي، إذ تفوّق ذهابًا بأربعة أهداف مقابل هدف، ونجح في الفوز إيابًا بثلاثية نظيفة، وأقيمت المباراتان بملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة.

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