قمة منتظرة تخطف الأنظار في ديربي مدريد

تقرير| 218

ديربي مدريد يعود إلى الواجهة في ألفريدو دي ستيفانو حين يستقبل ريال مدريد ضيفه أتلتيكو مدريد المتألق في الليغا هذا الموسم في قمة الجولة الـ13 .

ويسعى الفريق الملكي لحصد النقاط الثلاث والاقتراب من غريمه أتلتيكو في الترتيب حيث يحتل الميرينغي المركز الرابع بـ20 نقطة متأخرا بست نقاط عن أتلتيكو مدريد الذي تنقصه مباريات مؤجلة لأبناء المدرب دييغو سيميوني، أما زيدان سيؤكد أن الفريق عاد لسكة الانتصارات المتتالية بعد فوزه على إشبيلية واقتلاعه التأهل لثمن نهائي دوري الأبطال قبل أيام بفوزه على بروسيا موشنغلادباخ بفضل هدافه كريم بنزيما.

من جهتهم، يسير المدرب دييغو سيميوني ولاعبوه بخطى ثابتة وأداء متميز نجح خلاله في استغلال التراجع الكبير لقطبي الكلاسيكو والانفراد بالصدارة بالإضافة إلى توازن كبير بين هجوم قوي ودفاع هو الأفضل في القارة الأوروبية حيث لم يدخل مرماه سوى هدفين فقط في اثنتي عشرة مباراة في الليغا، وحارس مرمى يعد من بين الأفضل في العالم يان أوبلاك.

وقد يكون التنافس في ديربي الموسم الحالي ورغم عدم حضور الجمهور كبيرا والصراع سيلعب في تسعين دقيقة مرتقبة، فهل سيكون ديربي العاصمة الإسبانية نقطة تحول للريال؟ أم أن أتليتكو مدريد سيواصل مسيرة التألق المحلية في موسم منتظر للروخي بلانكوس؟

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