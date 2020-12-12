قرب موعد انطلاق الدوري الليبي للكرة الطائرة

أخبار ليبيا 24 – رياضة

عقد اليوم السبت بقاعة الاجتماعات بنادي الهلال الاجتماع الفني وقرعة الدوري الليبي للكرة الطائرة للمنطقة الأولى وبحضور مندوبي أندية الدرجة المستهدفة .

وجاء الاجتماع بحضور أندية النادي الأهلي بنغازي، والنصر، والهلال، والمروج، والبراق .

وسجلت الأندية عدد الملاحظات والاستفسارات والتي تم تدوينها في محضر الاجتماع، وسيتم تسليمها للجنة المسابقات العامة .

هذا وتم إجراء قرعة الدوري، والذي سينطلق في الخامس والعشرين من هذا الشهر، وستقام جميع المباريات بمجمع المرحوم سليمان الضراط وقاعة الألعاب الرياضية بمدينة المرج وفي حال تعذر الانتهاء من صيانة المجمع في بنغازي .