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بعد مغادرته “أبطال أفريقيا”.. “النصر” يعود إلى بنغازي

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصلت بعثة فريق “النصر”، إلى مدينة بنغازي؛ عقب انتهاء المشاركة بدوري “أبطال أفريقيا”، وخروج الفريق من الدور التمهيدي.

وفقد “النصر” نتيجة مباراتيْه أمام فريق “شباب بلوزداد”، الجزائري، بهدفين دون مقابل، في الذهاب، وخسر مباراة الإياب في ملعب “بترو سبورت”، في العاصمة المصرية القاهرة، بالنتيجة نفسها.

ويبدأ “النصر”، خلال الأيام القليلة القادمة، تحضيراته لبداية الدوري الممتاز، في نسخته الجديدة، وكذلك لمباراة السوبر المرتقبة، التي تجمعه بفريق “الاتحاد”، بطل الكأس، في آخر نسخة.

وكان رئيس نادي “النصر”، أسامة بوزيد، قد قال في تصريحات سابقة لـ “218” إنهم في صدد تجديد عقد المدرب المصري، محمد عودة، حتى يستمر في قيادة الفريق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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