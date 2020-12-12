منتخب شباب ليبيا يصل لتونس

أخبار ليبيا 24 – رياضة

وصلت بعثة منتخب ليبيا للشباب إلى تونس استعدادا لخوض التصفيات الأفريقية المقررة في الخامس عشر من هذا الشهر الجاري .

وغادرت بعثة المنتخب ليبيا للشباب مطار بنينا صباح اليوم السبت متجهة إلى العاصمة تونس بعد أن انهى المنتخب تحضيراته في ليبيا تحت إشراف المدرب عياد القاضي .

ويشارك في بطولة شمال إفريقيا في تونس، منتخبات “مصر، والمغرب، والجزائر، وتونس” إضافة إلى منتخب ليبيا.

وسيتأهل من هذه التصفيات منتخبين لبطولة أمم إفريقيا المقرر إقامتها في موريتانيا في شهر مارس من العام المقبل .