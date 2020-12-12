بوتاس يتصدر التجارب الثانية لجائزة أبوظبي للفورمولا1

تحصل الفنلندي فالتيري بوتاس سائق مرسيدس على المركز الأول في التجارب الحرة الثانية لسباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1 .

وحقق بوتاس أفضل زمن بدقيقة واحدة وست وثلاثين ثانية ومئتين وستة وسبعين جزءاً من الثانية في أفضل لفاته خلال التجارب المكونة من سبع وعشرين، كما جاء لويس هاميلتون الذي عاد للسباقات بعد تعافيه من كورونا في المركز الثاني فيما احتل الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول المركز الثالث .

وسيقام السباق الرسمي لجائزة أبو ظبي الكبرى ظهر الأحد في الجولة الأخيرة من بطولة العالم والتي حسمها لويس هاميتلون بلقب السائقين كما نال فريق مرسيدس .

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