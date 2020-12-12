الكابتن نوري السري رئيسًا فخريًا لمهرجان جوائز الأوسكار لكرة القدم 2020

بنغازي 12 ديسمبر 2020 (وال)- أعلنت النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين ليبيا، عن موافقتها رسميًا على مقترح المدير التنفيذي للنقابة، بتسمية نجم نادي الحواتة “المدينة” الكابتن نوري السري، رئيسًا فخريًا للنسخة الأولى من مهرجان الأوسكار لجوائز نجوم كرة القدم الليبية.

وكانت نقابة الإعلاميين الرياضيين قد شكلت لجنة عليا لمهرجان جوائز الأوسكار لكرة القدم الليبية، برئاسة الإعلامي محمود جبران، والإعلامي فتحي حمزة نائبًا للرئيس، والإعلامي عز الدين بالعيد مقررًا، وعضوية فتحي الطاهر، محمود المجعوك، محمد ناجم، صالح الأشهب.

وسيقام مهرجان جوائز الأوسكار لكرة القدم الليبية في نسختها الأولى في العاصمة طرابلس، في الـــ 10 من شهر يناير المقبل، سيتم خلالها توزيع الجوائز على اللاعبين المشاركين فعليًا خلال الفترة من عام 2011 – 2020، وتوزيع الجوائز سيكون كالتالي:

جائزة أفضل حارس مرمى.

أفضل مدافع.

أفضل لاعب خط وسط.

أفضل مهاجم.

أفضل لاعب صاعد.

أفضل لاعب محترف.

أفضل مدرب.

أفضل فريق في المشاركات الخارجية.

أفضل فريق متطور.

أفضل فريق مهاري. (وال-بنغازي) م ب/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال