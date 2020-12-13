سرقة منزل “باولو روسي” أثناء جنازته

قالت وكالة “أنسا” الإيطالية للأنباء إن منزل أسطورة كرة القدم الإيطالية اللاعب الراحل “باولو روسي”، هداف مونديال 1982 بإسبانيا، قد تعرض للسطو -السبت- فيما كانت تقام مراسم جنازته في مدينة فيتشينزا.

وأوضحت الوطالة أن زوجته “فيدريكا كابيليتي” اكتشفت بعد عودتها من الجنازة تعرض المنزل لسرقة ممتلكات ثمينة من بينها ساعة فاخرة وأشياء أخرى، فيما فتحت شرطة المدينة تحقيقاً في الواقعة.

ويذكر أن اللاعب “باولو روسي قاد إيطاليا لانتزاع لقب كأس العالم سنة 1982 م بعدما سجل “6” أهداف في البطولة وكان له دور كبير في إقصاء منتخبات كبيرة كالارجنتين والبرازيل وألمانيا في المباراة النهائية، وتوفي يوم الخميس الماضي عن عمر ناهز الـــ “64” عاما.

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