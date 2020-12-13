فوناس في حوار مع “أخبار ليبيا24”: حددنا موعد الدوري ومنتخب الشباب يواصل الاستعداد

أخبار ليبيا24- خاص

يواصل الاتحاد الليبي لكرة اليد تحضيراته واجتماعاته المتتالية وذلك استعدادًا لانطلاق منافسات اللعبة التي توقفت لفترة طويلة.

وفِي هذا الصدد التقت “أخبار ليبيا24” رئيس الاتحاد الليبي لكرة اليد الصديق فوناس وأجرت معه هذا الحوار:

بداية ماذا عن موعد انطلاق المسابقات الرسمية؟

انطلاق الموسم سيكون في النصف الأول من شهر يناير القادم بالنسبة للفئات السنية أما بالنسبة للكبار في النصف الأول من شهر فبراير.

حدثنا عن تحضيرات منتخب الشباب للاستحقاقات المقبلة؟

منتخب الشباب سيبدأ في الاستعداد الفعلي خلال الأسبوع القادم بعد أن تم الاختيار من قبل الطاقم الفني على عدد 22 رياضي في تجمع أقيم في مدينة سبها لعدد 45 رياضي يمثلون اتحادات المناطق الأولى والثانية والثالثة والرابعة.

كيف كان التجمع في سبها؟

حقيقة كان تجمع مميز ونود في هذه الأثناء أن نشكر كل أهلنا في مدينة سبها لما وفروه لإنجاح هذا التجمع الذى استمر 10 أيام.

ما سبب اجتماعكم الأخير مع أندية المنطقة الوسطى؟

الاجتماع كان بدعوة من رابطة أندية المنطقة الوسطى لمناقشة كل ما يخص كرة اليد في أندية المنطقة الوسطى وبحضور رئيس فرع هيئة الشباب والرياضة مصراتة

ما نتائج الاجتماع؟

تلخص الاجتماع إلى سبل تطوير اللعبة ومدى إمكانية تشكيل اتحاد لأندية المنطقة الوسطى حيث رأينا عدم جدوى تشكيل اتحاد لهذه الأندية من الناحية الفنية وضرورة بقاءها ضمن أندية المنطقة الأولى لرفع المستوى الفنية بالاحتكاك مع بقية الأندية المتطورة فنيا مثل الاتحاد والأهلي والجزيرة وغيرها من الأندية.

هل هناك خطوات أخرى للرفع من مستوي اللعبة؟

سيكون هناك تعاون مع فرع الهيئة بمصراتة لإقامة دورات لمدربي أندية المنطقة وكذلك دورات في مجال الإدارة الرياضية والحكام