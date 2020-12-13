بعثة المنتخب الوطني تصل تونس للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا للشباب

وصلت بعثة المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم الأحد، إلى تونس للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا للمنتخبات المؤهلة لنهائيات بطولة أفريقيا للشباب.

وسيفتتح المنتخب الوطني مبارياته بمواجهة المنتخب المصري الثلاثاء القادم بالملعب الأولمبي بالمنزه، وسيواجه في 21 ديسمبر الحالي منتخب الجزائر في نفس الملعب.

وسيلعب منتخبنا الوطني في 24 ديسمبر مع منتخب المغرب بملعب رادس ويختتم مبارياته بمواجهة مستضيف البطولة المنتخب التونسي يوم 27 ديسمبر بالملعب الأولمبي برادس.

يذكر أن أصحاب المركزين الأول والثاني سيترشحان إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية بموريتانيا مارس 2021

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