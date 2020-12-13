“ثنائية مع الرأفة”.. عنوان ليلة قبض الريال على جاره أتلتيكو

تقرير 218

صراع ديربي العاصمة الإسبانية احتضنه ملعب ألفريديو دي ستيفانو بدلا عن سانتياغو برنابيو، في مواجهة بين زيدان وسيميوني للتنافس على مقدمة الليغا .

البداية كانت بيضاء بتسديدة أرضية جاءت عبر نجم خط الوسط لوكا مودريتش منذ الدقائق الأولى، وسيطرة ملكية كادت أن تثمر أول أهداف الديربي بأقدام كريم بنزيما إلا أن القائم أبعد تصويبة النجم الفرنسي المتألق في الفترة الأخيرة، فيما حملت الدقيقة الخامسة عشرة الهدف المنتظر للريال والذي جاء برأسية كاسيميرو بعد كرة ركنية، هدف جعل المدرب زين الدين زيدان يطمئن لوضعية فريقه في الديربي .

وضعية كادت أن تتغير في الشوط الثاني بعدما أضاع توماس ليمار هدف التعادل لأتلتيكو مدريد بطريقة غريبة، قبل أن تأتي الضربة القاضية بهدف جديد للميرينغي بصاروخية داني كارفاخال التي تحولت من الحارس يان أوبلاك إلى الشباك بعد اصطدامها بالقائم، الروخي بلانكوس حاول تقليص الفارق وحارسهم السابق تيبو كورتوا أبعد رأسية ساؤول نيغيز، فيما أنقذ أوبلاك فريقه من هدف ثالث في الدقيقة الأخيرة .

ثنائية مع الرأفة ذلك كان عنوان ليلة القبض على أتلتيكو مدريد ومدربه سيميوني الذي تفاجأ بريال آخر غير المهتز في الفترات الأخيرة .

نجاعة هجومية وحسم للديربي بطريقة استثنائية أهدته الاقتراب من الصدارة، ثلاثة انتصارات قربت الريال من استعادة الدفة للمسار الصحيح بفوزه على إشبيلية والروخي بلانكوس في الليغا إضافة إلى التأهل متصدرا في دوري أبطال أوروبا .

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