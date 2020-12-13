ثلاثي يتنافس على جائزة “فيفا” لأفضل لاعب

أخبار ليبيا24
انحصرت المنافسة النهائية لجائزة أفضل لاعب في العالم التي يمنحها سنويا الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بين الأرجنتيني ليونيل ميسي وغريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي.
ويعد ليفاندوفسكي هو الأوفر حظا لنيل اللقب على حساب ميسي و رونالدو، بعد إحرازه مع بايرن ميونخ الثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، السوبر المحلية والكأس السوبر الأوروبية.
وتم تأجيل حفل “فيفا” السنوي من 21 سبتمبر في ميلانو، إلى 17 ديسمبر بمقر الاتحاد الدولي في زيوريخ بسبب تفشي جائحة كورونا.
وحقق ليفاندوفسكي جائزة أفضل لاعب في أوروبا من قبل الاتحاد القاري (ويفا).
وسيتم اختيار الأفضل بتصويت يشارك فيه قادة ومدربي المنتخبات الوطنية، ومجموعة تضم أكثر من 200 صحافي، بالإضافة إلى مشجعين عبر الإنترنت بين 25 نوفمبر و 9 ديسمبر.
وسيتنافس الألماني مانويل نوير بايرن ميونيخ و البرازيلي أليسون بيكر ليفربول، والسلوفيني يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد الإسباني) على جائزة أفضل حارس مرمى في العالم .
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