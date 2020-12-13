ثلاثي يتنافس على جائزة “فيفا” لأفضل لاعب

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انحصرت المنافسة النهائية لجائزة أفضل لاعب في العالم التي يمنحها سنويا الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بين الأرجنتيني ليونيل ميسي وغريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ويعد ليفاندوفسكي هو الأوفر حظا لنيل اللقب على حساب ميسي و رونالدو، بعد إحرازه مع بايرن ميونخ الثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، السوبر المحلية والكأس السوبر الأوروبية.

وتم تأجيل حفل “فيفا” السنوي من 21 سبتمبر في ميلانو، إلى 17 ديسمبر بمقر الاتحاد الدولي في زيوريخ بسبب تفشي جائحة كورونا.