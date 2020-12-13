بالدموع والورود.. نجوم إيطاليا تودع الأسطورة باولو روسي

شيع عدد كبير من محبي أسطورة الكرة الإيطالية باولو روسي جثمانه في مدينة فيتشينزا في أجواء حزينة وبحضور نجوم الكرة الإيطالية .

وأقيمت مراسم التشييع داخل ملعب روميو مينتي في فيتشينزا بحضور كبير من محبي نجم الكرة الإيطالية في ثمانينيات القرن الماضي .

وشارك عدد من نجوم كرة القدم الإيطالية أبرزهم ماركو تارديلي وأليساندرو ألتوبيلي وأنطونيو كابريني وجوسيبي بيرجومي وروبيرتو باجيو إضافة إلى عدة لاعبين سابقين توجوا مع اللاعب الدولي السابق بمونديال 1982.

وتوفي باولو روسي الخميس الماضي عن عمر ناهز أربعة وستين عاما بعد صراع طويل مع المرض.

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