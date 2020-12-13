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بالدموع والورود.. نجوم إيطاليا تودع الأسطورة باولو روسي

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شيع عدد كبير من محبي أسطورة الكرة الإيطالية باولو روسي جثمانه في مدينة فيتشينزا في أجواء حزينة وبحضور نجوم الكرة الإيطالية .

وأقيمت مراسم التشييع داخل ملعب روميو مينتي في فيتشينزا بحضور كبير من محبي نجم الكرة الإيطالية في ثمانينيات القرن الماضي .

وشارك عدد من نجوم كرة القدم الإيطالية أبرزهم ماركو تارديلي وأليساندرو ألتوبيلي وأنطونيو كابريني وجوسيبي بيرجومي وروبيرتو باجيو إضافة إلى عدة لاعبين سابقين توجوا مع اللاعب الدولي السابق بمونديال 1982.

وتوفي باولو روسي الخميس الماضي عن عمر ناهز أربعة وستين عاما بعد صراع طويل مع المرض.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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