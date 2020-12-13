“الشلماني” يفتح ملف “حظر الملاعب” في اجتماع الاتحاد الأفريقي

شارك رئيس اتحاد كرة القدم عبدالحكيم الشلماني في اجتماع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الذي استضافته القاهرة خلال اليومين الماضيين.

وذكرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الشلماني انتهز الفرصة وقام بمتابعة العديد من الملفات من بينها الطعن المقدم من قبل اتحاد الكرة في مباراة غينيا الإستوائية.

كما تطرق الاجتماع للحظر المفروض على الملاعب الليبية حيث تحصل على الموافقة التي من شأنها أن تسمح بإقامة مباريات ودية في الملاعب الليبية خلال المدة القادمة.

وسيعود الشلماني في الأيام القليلة القادمة إلى ليبيا حيث ينتظر إقامة اجتماع الجمعية العمومية في الثاني والعشرين من شهر ديسمبر الحالي بحسب إعلان المكتب التنفيذي.

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