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“الشلماني” يفتح ملف “حظر الملاعب” في اجتماع الاتحاد الأفريقي

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شارك رئيس اتحاد كرة القدم عبدالحكيم الشلماني في اجتماع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الذي استضافته القاهرة خلال اليومين الماضيين.

وذكرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الشلماني انتهز الفرصة وقام بمتابعة العديد من الملفات من بينها الطعن المقدم من قبل اتحاد الكرة في مباراة غينيا الإستوائية.

كما تطرق الاجتماع للحظر المفروض على الملاعب الليبية حيث تحصل على الموافقة التي من شأنها أن تسمح بإقامة مباريات ودية في الملاعب الليبية خلال المدة القادمة.

وسيعود الشلماني في الأيام القليلة القادمة إلى ليبيا حيث ينتظر إقامة اجتماع الجمعية العمومية في الثاني والعشرين من شهر ديسمبر الحالي بحسب إعلان المكتب التنفيذي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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