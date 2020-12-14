تواصل فعاليات الدورة الاحترافية في مجال التنمية الرياضية

بنغازي 14 ديسمبر 2020 ( وال ) – تتواصل بنجاح في القاعة الاتحادية، لحكام كرة القدم في مدينة بنغازي، فعاليات الدورة الاحترافية في مجال التنمية الرياضية، لبناء قدرات المدربين والحكام والرياضيين ( ذهنياً وبدنياً وصحياً ).

وكان ذلك بتنظيم من المنظمة الأكاديمية الليبية (LAO)، وقسم المرأة بمكتب الشباب والرياضة، وبالتعاون أيضاً مع اللجنة الفنية للكيك والتاي بوكسينغ و الرياضات المماثلة بالمنطقة الشرقية هذه، علما بأن هذه الدورة ستستمر لمدة أربعة أيام يشارك فيها ( 65 ) مشاركاً بين ذكور وإناث.

وشهدت الدورة مناقشات وتحاور واسع ـ خلال أيامها ـ بين المحاضرين والمشاركين بالدورة، هذا وكانت محاور الدورة الاحترافية أربعة محاور هامة ، منها الإصابة الرياضية وحاضرها الدكتور ( وسام الهمالي )، فيما ألقى في اليوم الثاني الدكتور ( فرج نجم )محاضرة بعنوان الدعم النفسي للرياضي، بينما المحور الثالث سيحاضره الدكتور ( صالح الفايدي ) تحت عنوان التغذية ودورها على الانجاز الرياضي،وتختتم فعاليات الدورة الاحترافية بمحاضرة للدكتور ( خالد الكاديكي )، وذلك تحت عنوان التنمية الرياضية.

ومن جانبه أعرب المشاركون في هذه الدورة الاحترافية إعجابهم الشديد بها، معتبرين بأن هذه دورة متطورة، وستنمي قدرات المشاركين، من خلال فهمهم لم يقدمها محاضري الدورة، إضافة إلى القوة الكبيرة المكتسبة من هذه الدورة .

وتجدر الإشارة إلى أنه في يوم الختام سيكون هناك توقيع اتفاقية شراكة بين المنظمة الأكاديمية الليبية والاتحاد الليبي للكيك والتاي بوكسينغ ، ومن بين أهداف هذه الشراكة بين الطرفين، هو أن المنظمة الأكاديمية الليبية ستقوم بإعداد دورات تنموية رياضية تستهدف المدربين والرياضيين، وفتح أكاديمية علمية تقوم بتخريج دفعات متخصصة في علم الرياضة، إضافة إلى وضع استراتيجيات واستشارات رياضية من خبراء متخصصون من قبل المنظمة الأكاديمية الليبية حول تطوير وبناء قدرات الرياضيين والمؤسسات الرياضية.( وال – بنغازي ) س أ

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