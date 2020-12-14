“فيرستابن” يُسدل الستار على موسم “الفورمولا1” بتتويج تاريخي

تًوّج الهولندي، ماكس فيرستابن، سائق ريد بول بلقب جائزة أبو ظبي الكبرى للفورمولا1، في الجولة الأخيرة من بطولة العالم لسباقات السيارات.

وحسم “فيرستابن”، السباق، في الصدارة بعد انطلاقه من المركز الأول؛ متفوقًا بفارق أكثر من 15 ثانية على سائق المرسديس، فالتيري بوتاس، فيما حلّ بطل العالم ومتصدر الترتيب البريطاني، لويس هاميلتون، في المركز الثالث بعد عودته للمنافسة وغيابه عن سباق البحرين الأسبوع الماضي.

ورفع السائق الهولندي رصيده إلى عشرة ألقاب في سباقات بطولة العالم للفورمولا1، طوال مسيرته الاحترافية، ليُسدل الستار على موسم الفورمولا1، الذي شهد تنظيم 17 سباقًا، بدلاً من 22 سباقًا بسبب أزمة فيروس “كورونا”، خلال العام.

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