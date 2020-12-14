على وقع “دموع نيمار”.. “سان جيرمان” يسقط أمام “ليون”

حسم “ليون” قمة الجولة الـ 14 من الدوري الفرنسي، بفوزه على مضيفه المتصدر اللقب “باريس سان جيرمان” على ملعب “بارك دي فرانس”.

وجاء هدف “ليون” الوحيد في الدقيقة الـ 35 عن طريق تينو كادوير، مستغلاً خطأ دفاعيًا.

وفي الوقت بدل الضائع للمباراة، تعرض النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، لإصابة خطيرة سقط على إثرها باكياً، بعد تدخل مواطنه تياغو مينديز؛ الذي طرده الحكم بعد العودة لتقنية “الفيديو”.

وبعد هذا الفوز؛ قفز “ليون” إلى المركز الثاني بـ29 نقطة بفارق الأهداف عن “ليل” المُتصدر، فيما تعرض “سان جيرمان” للخسارة الرابعة هذا الموسم متوقفًا رصيده عند 28 نقطة، متراجعًا للمركز الثالث.

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