ترقب و”حبس أنفاس” قُبيْل قرعة ثمن نهائي أبطال أوروبا

بعدما اكتمل نصاب المتأهلين الكبار إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وأسدل الستار على دور المجموعات الذي امتاز بالحسم في آخر الجولات، حُجِزت كل المقاعد بانتظار ما ستسفر عنه قرعة المسابقة الأغلى قاريا بمقر اليويفا في نيون السويسرية.

وستكون كرات القرعة لهيبا لا يحرق الأيادي التي تمسها بقدر ما ستحرق القلوب حيث ينتظر أن تكشف عن صدامات من العيار الثقيل بين عمالقة القارة العجوز .

لا يمكن لفريق أن يواجه منافسا من نفس الدوري أو من نفس المجموعة أيضا ومواجهات الذهاب ستقام على ملاعب أصحاب المراكز الثانية .

أبرز ما سيخطف الأنظار احتمالية مواجهة برشلونة بحامل لقب الموسم الماضي بايرن ميونيخ الذي يعد المرشح الأول للمضي قدما والحفاظ على لقبه للموسم الثاني على التوالي.

الفريق الكاتالوني الذي انتقلت عدوى تذبذبه في النتائج محليا إلى دوري الأبطال بعد السقوط الأخير في الكامب نو أمام يوفنتوس الذي اقتلع الصدارة ما جعل رفقاء ليونيل ميسي أمام خطر حقيقي لمواجهة كبار القارة .

أجمع كبار المحللين على أن الفريق غير المحظوظ سيواجه عملاق بافاريا الذي يضم تشكيلة مرعبة تعد الأبرز في القارة، أما الريال الذي اقتنص الصدارة في الجولة الأخيرة فسيكون أمام اختبار قد يكون متوازنا قياسا بحجم الفرق أصحاب المراكز الثاني حاله كالسيدة العجوز التي تطمح لمواصلة تألقها الأوروبي بقيادة أندريا بيرلو وخبرة كرستيانو رونالدو الهداف التاريخي للمسابقة .

متابعو الكرة الأوروبية سيمنون النفس بأن تسفر قرعة الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال عن صدامات رحيمة لأنديتهم التي ستخوض مواجهات الذهاب في فبراير المقبل.

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