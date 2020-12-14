“رونالدو” يقود “يوفنتوس” لفوز صعب على “جنوى”

حقّق “يوفنتوس” انتصارًا صعبًا، خارج أرضه، أمام مضيفه “جنوى”، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، على ملعب “لويجي فيراريس” في الجولة الـ 11 من الدوري الإيطالي.

وافتتح الأرجنتيني، باولو ديبالا، أول أهداف المباراة في الدقيقة الـ 57 بعد مجهود فردي، وعدّل “جنوى” النتيجة عن طريق لاعب “يوفنتوس” السابق، ستيفانو ستورارو، في الدقيقة الـ 61.

وأضاف النجم، كرستيانو رونالدو، هدف “السيدة العجوز” الثاني من علامة الجزاء بعد عرقلة كوادرادو؛ ليعود “رونالدو” ويضيف الهدف الثالث لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة.

ورفع “يوفنتوس” رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث، محققًا انتصاره الثاني على التوالي، فيما تجمد رصيد “جنوى” عند ست نقاط في المركز قبل الأخير.

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