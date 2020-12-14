“المقصي” يشارك في فوز “الملعب التونسي” على “البنزرتي”

شارك اللاعب الليبي، أحمد المقصي، بفوز فريقه “الملعب التونسي” على حساب النادي “البنزرتي” ضمن الجولة الثانية من الدوري التونسي.

وشارك “المقصي” أساسيًا في المباراة، حيث يعتمد المدرب التونسي، أنيس البوسعايدي، بشكل أساسي على الظهير الليبي.

وحسم “أبناء باردو” المباراة، بثنائية نظيفة، ليرفع “الملعب التونسي” رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني خلف “النجم الساحلي” المتصدر بست نقاط.

ويقبع النادي “البنزرتي” في المركز الأخير بدون أي نقطة، في أسوأ بداية للنادي عاصمة الجلاء التونسية منذ سنوات طويلة.

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