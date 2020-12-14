قُرعة مُتوازنة لـ”أبطال أوروبا”.. وصِدام مُتجدّد بين “برشلونة وسان جيرمان”

تقرير 218

أسفرت قرعة دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، التي احتضنها مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة “نيون” السويسرية، عن مواجهات متوازنة لأغلب فرق الكبرى لـ”القارة العجوز” .

وأوقعت القرعة حامل لقب النسخة الأخيرة “بايرن ميوينخ”، في مواجهة “لاتسيو” ، فيما سيكون الصدام الأهم والأبرز في “ثمن النهائي” بين “باريس سان جيرمان” وصيف النسخة الماضية، أمام “برشلونة”، في مباراة مرتقبة للفريقين، كما سيلعب “ريال مدريد” أمام “أتالانتا”.

ويصطدم “تشيلسي” بـ”أتلتيكو مدريد”، متصدر الدوري الإسباني، كما سيلعب حامل نسخة 2019 “ليفربول” أمام “لايبزيغ”، فيما يواجه “مانشستر سيتي” أمام “بروسيا مونشنغلادباخ”، ويواجه بطل إيطاليا “يوفنتوس” نظيره “بورتو”، فيما يخوض “بروسيا دورتموند” مباراة متوازنة أمام “إشبيلية” حامل لقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي.

وتلعب مباراة ذهاب الدور “ثمن النهائي”، على مدار أربعة أيام حيث تبدأ في يوم الـ 16 فبراير القادم أمام مباريات الإياب تقام في شهر مارس القادم.

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