المدافع الليبي “سند الورفلي” يعود إلى التشكيلة الرئيسة لـ”الرجا

عاد المدافع الدولي الليبي، سند الورفلي، إلى تشكيلة فريقه “الرجاء” المغربي؛ حيث شارك كأساسي أمام “مولودية وجدة”، ضمن الجولة الثالثة من البطولة المغربية الاحترافية.

ورغم انتهاء الشوط الأول بنتيجة سلبية؛ إلا أن رفاق “الورفلي” قد حقّقوا الفوز في اللقاء بثلاثية نظيفة، حيث افتتح محمود بنحليب التسجيل لصالح “الرجاء” في الدقيقة الـ 66.

وأضاف بين مالانغو، الهدف الثاني في الدقيقة الـ 70، ثم بعدها بأربع دقائق، اختتم “عبدول” ثلاثية الرجاء بهدف في مرماه؛ ليرفع “الرجاء” رصيده، بهذا الفوز، إلى سبع نقاط، خلف “اتحاد طنجة”، المتصدر بتسع نقاط.

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