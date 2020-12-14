رئيس “الاتحاد الليبي” يدعم منتخب الشباب في تونس.. معنويًا

زار رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم ورئيس اتحاد شمال أفريقيا، عبدالحكيم الشلماني، بعثة المنتخب الوطني للشباب في تونس.

وجاءت زيارة “الشلماني” للمنتخب؛ لدعم وتشجيع اللاعبين، قبل خوض منافسات بطولة شمال أفريقيا، حيث وصل المنتخب الوطني منذ يومين إلى تونس.

وتحظى ليبيا برئاسة اتحاد شمال أفريقيا، في هذه الفترة، إذ تتناوب الدول الأعضاء على رئاسة الاتحاد الإقليمي.

وتعدّ بطولة شمال أفريقيا هي المُؤهّلة لكان الشباب في موريتانيا العام المقبل؛ حيث سيتمكن منتخبان من أصل خمسة منتخبات مشاركة، من انتزاع ورقة الترشح لـ”العرس القاري”.

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