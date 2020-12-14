منتخب الشباب ينهي تحضيراته لمواجهة مصر

تبدأ غدا مغامرة الفرسان الشباب في أدغال أفريقيا فحلم الوصول إلى كأس أفريقيا في موريتانيا بات مشروعا لمنتخب الشباب لكن على أبناء عياد القاضي أولا التفكير في مواجهة الفراعنة هذا المنتخب العنيد الذي يعرف جيدا كيف يطيح بالخصوم.

وسيلتقي المنتخب الوطني مساء غد منتخب مصر في مسعى لتقديم أفضل ما لديه لتكون المباراة الافتتاحية خير بداية لرحلة التأهل إلى موريتانيا.

ووصل المنتخب منذ يومين إلى تونس وأجرى عدة حصص تدريبية كان أولها لإزالة الإرهاق في مقر الإقامة في العاصمة التونسية ومن ثم انطلق في التدريبات المكثفة تحت إشراف ومتابعة عياد القاضي.

وستكون موقعة رادس يوم غد مقياسا حقيقيا للمنتخب الوطني للشباب في أول ظهور له في بطولة شمال أفريقيا فالمنتخبات المتنافسة فيها تعتبر الأبرز في القارة حيث سيبدأ فرسان ليبيا الشباب بمواجهة مصر ومن ثم الجزائر وبعد ذلك المغرب وسيكون الختام مع المضيف المنتخب التونسي وفي النهاية سيتأهل لكأس أفريقيا المنتخبان اللذان جمعا أكبر عدد من النقاط.

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