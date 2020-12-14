بعد إصابة 17 لاعب بكورونا..مباراة ليبيا ومصر مهددة بالإلغاء

أخبار ليبيا24 باتت مباراة منتخب ليبيا للشباب أمام مصر مهددة بالإلغاء بعد إصابة 17 لاعبا من مصر بفيروس كورونا، عقب وصول البعثة لتونس للمشاركة في تصفيات منطقة شمال أفريقيا.

وكان ربيع ياسين، مدرب المنتخب المصري قد طالب السلطات المصرية، بإرسال طائرة لإعادة المنتخب، بعدما ساد الرعب جميع أفراد البعثة، بسبب تفشي الوباء.

وبحسب موقع كوورة الرياضي رفض جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة الخماسية، خوض مباراة مصر أمام ليبيا، بسبب زيادة عدد المصابين بكورونا.

وكان جمال محمد قد أرسل خطابا إلى اتحاد شمال أفريقيا، وسيتم إجراء مسحة ثانية للاعبين، المصريين قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن المباراة واستكمال البطولة بشكل عام.

ولا يتوفر لدى المنتخب المصري الحد الأدنى من اللاعبين للمشاركة في المباراة، حسب اللوائح، وهو 11 لاعبا إضافة إلى 4 بدلاء، وهو ما يعني استحالة لعب المباراة.