برغش لـ218: دوري كرة السلة يعود قريبا.. والمحترفون بالنهائيات فقط

قال رئيس اتحاد كرة السلة فؤاد برغش في تصريحات خاصة لبرنامج “GAME” على قناة “218”، إن الدوري في نسخته الجديدة سينطلق في نهاية شهر يناير أو بداية فبراير على أقصى تقدير بعد الاتفاق مع الأندية.

وأضاف برغش أن المكتب التنفيذي لاتحاد كرة السلة قرر بالاتفاق مع الأندية الاعتماد على اللاعبين المحليين فقط في المراحل التمهيدية الأولى على أن يتم السماح لهم بضم المحترفين في النهائيات التي ستقام على مرحلتين الأولى في طرابلس والثانية ببنغازي.

وحول غياب المنتخبات الوطنية وعلى رأسها منتخب الكبار قال برغش، إن التكاليف المالية العالية وقفت عائقا أمامهم في تفعيل هذه الجوانب مضيفا في الوقت ذاته أنه يتأسف كثيرا على غياب المنتخب الوطني عن المحافل العربية والأفريقية نظرا لامتلاك ليبيا جيلا قويا في الأندية.

وتطرق برغش من خلال تصريحاته الخاصة إلى الانتخابات المزمع إقامتها في شهر مارس من العام القادم قائلا إنه يتجه نحو الترشح لرئاسة اتحاد كرة السلة في ولاية ثانية.

وتوقف دوري كرة السلة في النسخة الأخيرة قبل حوالي عام ونصف في مرحلة النهائيات بسبب الحرب التي دارت على تخوم العاصمة طرابلس والتي حالت دون استكماله وقرر المكتب التنفيذي إلغاء تلك النسخة وبداية موسم جديد ينتهي في شهر أبريل القادم.

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