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مكراز لـ218: غياب دوري السلة سبب لنا أزمة كبيرة

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

صرح نجم كرة السلة الليبية المحترف حاليا في الدوري القطري زين العابدين مكراز أن غياب اللعبة طيلة الفترات الماضية تسبب في حالة من الفراغ بالنسبة له ولزملائه متمنيا التزام اتحاد اللعبة بإقامة الدوري في موعده القادم نهاية شهر يناير.

وأضاف مكراز في تصريحات خاصة لبرنامج “GAME” على قناة “218”، أن عودته لدوري كرة السلة في ليبيا واردة في الفترة القادمة لكنه يركز في المرحلة الحالية على تطوير مستواه الفني في قطر حيث شارك مع فريق الغرافة في نهائيات الكأس.

وقال مكراز إن نظام تعاقده القادم مع أي ناد لن يكون مثل السابق حتى يتمكن من ضمان حقوقه في ظل التوقفات المتكررة للعبة.

ولم يخف مكراز انفتاحه على إمكانية العودة للنادي الأهلي بنغازي مجددا قائلا إنه ناديه الأم لكن التواصل بشكل رسمي لم يحدث حتى هذه اللحظة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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