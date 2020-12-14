مكراز لـ218: غياب دوري السلة سبب لنا أزمة كبيرة

صرح نجم كرة السلة الليبية المحترف حاليا في الدوري القطري زين العابدين مكراز أن غياب اللعبة طيلة الفترات الماضية تسبب في حالة من الفراغ بالنسبة له ولزملائه متمنيا التزام اتحاد اللعبة بإقامة الدوري في موعده القادم نهاية شهر يناير.

وأضاف مكراز في تصريحات خاصة لبرنامج “GAME” على قناة “218”، أن عودته لدوري كرة السلة في ليبيا واردة في الفترة القادمة لكنه يركز في المرحلة الحالية على تطوير مستواه الفني في قطر حيث شارك مع فريق الغرافة في نهائيات الكأس.

وقال مكراز إن نظام تعاقده القادم مع أي ناد لن يكون مثل السابق حتى يتمكن من ضمان حقوقه في ظل التوقفات المتكررة للعبة.

ولم يخف مكراز انفتاحه على إمكانية العودة للنادي الأهلي بنغازي مجددا قائلا إنه ناديه الأم لكن التواصل بشكل رسمي لم يحدث حتى هذه اللحظة.

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