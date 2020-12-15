تواصل الدورة الاحترافية في التنمية الرياضية

بنغازي 15 ديسمبر 2020 (وال) – شهدت قاعة اتحادية كرة القدم في مدينة بنغازي، أمس الاثنين، اليوم الثالث من فعاليات الدورة الاحترافية في مجال التنمية الرياضية، وذلك لبناء قدرات المدربين والحكام والرياضيين “ذهنياً، وصحياً، وبدنياً”، حيث إزداد عدد المشاركين في هذه الدورة بيومها الثالث إلى “80” مشارك.

هذه الدورة الاحترافية التي تنظمها اللجنة الفنية للكيك والتاي بوكسينغ والرياضات المماثلة بالمنطقة الشرقية، وبإشراف من اتحاد اللعبة، كانت محاضرة اليوم الثالث فيها للدكتور “صالح الفايدي”، وذلك تحت عنوان التغذية ودورها على الانجاز الرياضي، والتي طال فيها الشرف التفصيل من الدكتور على مدار فترتين، فضلاً على فتح باب المناقشة والتحاور مع المشاركين.

عضو هيئة التدريس بكلية الطب والاستشاري الدولي في علاج السمنة الدكتور المحاضر صالح الفايدي، وفي تصريح لوكالة الأنباء الليبية، قال: “في حقيقة الأمر مثل هذه الدورات مهمة جداً في المجال الرياضي، داخل أروقة الأندية والصالات الرياضية، منوهاً أن التغذية الرياضية هي المورد الأساسي لكل اللاعبين وتساعد التغذية اللاعب على حركة جسمه بطريقة صحيحة”.

وأضاف: “لقد لحظة في هذه الدورة أن أعمار المشاركين بها من ذكور وإناث متقاربة جداً، وهذا ما يسهل عملية الفهم السريع للتغذية الرياضية، موضحاً أن العدد الكبيرة للمشاركين متلهفين للمعلومة الصحيحة، حتى لا تكون لهم مفاهيم خاطئة مستقبلاً”.

وتابع: “بغض النظر عن الإقبال الكبير للدورة، إلا أن نسبة الاستيعاب لدى المشاركين كبيرة، وشهدت ذلك من خلال المناقشة والمحاورة معهم، أذا كانت جميع الأسئلة منطقية وعلمية، وفيها نوع يدل على فهم الشخصية للمحاضرة”.

واستطرد حديثه قائلاً ” هناك شي مفقود لدى الأندية الرياضية هو عدم وجود أخصائي تغذية في المؤسسة ذاتها، فلابد على المؤسسات الرياضية النظر بعين مفتوحة وطريقة علمية بحثه لأخصائي التغذية الرياضية المكمل لعمل المعد البدني”، على حد قوله. (وال – بنغازي) س إ

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