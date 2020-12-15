“ريال مدريد” يستضيف “أتلتيك بلباو” ضمن المنافسة على الصدارة

يفتتح “ريال مدريد” مبارياته في الجولة الـ 13، عندما يلتقي “أتليتك بلباو”، على ملعب “ألفريدو دي ستيفانو”، ضمن مساعيه الرامية لتضييق الخناق على جاره “أتليتكو مدريد”، المتصدر.

ويتواجد “ريال مدريد” في المركز الثالث برصيد 23 نقطة، ويتخلّف بفارق ثلاث نقاط عن “أتليتكو مدريد” و”ريال سوسيداد”.

وفي الجهة الأخرى؛ يملك “أتليتك بلباو” في جعبته 14 نقطة فقط، في المركز الـ 13، ويسعى لتحسين وضعيته للوصول إلى أعلى المراكز، والوقوف أمام “ريال مدريد”، ومساعدة بقية المنافسين.

ويمر “ريال مدريد”، مؤخرًا بمرحلة جيدة، حيث تمكّن من التأهل للدور الثاني من مجموعات دوري أبطال أوروبا، وتنتظره مواجهة مرتقبة أمام “أتلانتا”.

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