نادي القرضابية بسبها يحتفي بلاعبين انضموا لمنتخب ليبيا لكرة اليد

أخبار ليبيا24

احتفل نادي القرضابية الرياضي بسبها بلاعبيْن وقع اختيارهما للإنضمام لمنتخب ليبيا لكرة اليد للناشئين، والذي سيشارك في البطولة الإفريقية بالمملكة المغربية، وشارك في الاحتفالية رئيس منظمة بادر الرياضية بسبها وعدد من الأعضاء.

وحضر الاحتفالية عدد من رؤساء النوادي الرياضية المحلية، وعدد من قدامى الرياضيين في لعبة كرة اليد، ومنتسبي النادي، ووقع تكريم اللاعبيْن ومدربهم في النادي.

وقال رئيس نادي القرضابية أحمد حبيب لأخبار ليبيا24، إن إدارة النادي نظّمت الإحتفالية لتكريم وتشجيع اللاعبيْن، ومحاولة تحفيز بقية اللاعبين لبذل المزيد من المجهود للرفع من مستوى اللعبة في المدينة والجنوب، موضحا أن لعبة كرة اليد في سبها بدأت تشهد زخما واضحا وإقبالا ملحوظا بين الشباب، وهو ما يزيد من فرص ظهور متميزين في هذا المجال محليا ودوليا.