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“مان سيتي” يطمح للعودة إلى سكة الانتصارات من بوابة “وست بروميتش”

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يحاول “مانشستر سيتي” العودة إلى سكة الانتصارات عندما يلتقي “وست بروميتش ألبيون”، على ملعب الاتحاد في الأسبوع الـ 13 من الدوري الإنجليزي.

وتعادل “مانشستر سيتي” في مباراته الماضية، أمام “مانشستر يونايتد” في “ديربي المدينة”، ويحتل المركز التاسع برصيد 19 نقطة.

ويتواجد “وست بروميتش ألبيون” في المركز الـ 19 برصيد ست نقاط فقط، ويرغب في الابتعاد عن مراكز الهبوط لحماية نفسه من الدرجة الثانية.

ويسعى “مانشستر” لعبور المرحلة الصعبة التي يمر بها في الفترة الأخيرة على صعيد الدوري الإنجليزي للحاق بفرق المقدمة، والمنافسة على التتويج بالدوري، بعد فقدانه الموسم الماضي أمام ليفربول.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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