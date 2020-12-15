“وولفرهامبتون” يسعى للإطاحة بـ”تشيلسي” “الغارق في الانتقادات”

يلتقي “وولفرهامبتون” نظيره “تشيلسي”، على ملعب “مولنيو” في افتتاح الأسبوع الـ 13، في قمة جديدة من قمم الدوري الإنجليزي.

وخسر “تشيلسي” مباراته الماضية أمام “إيفرتون”، بهدف دون مقابل، ويحتلّ المركز الخامس برصيد 22 نقطة.

وتأتي هذه المباراة، بعد يوم من قرعة دوري الأبطال، التي أوقعت “تشيلسي” في مواجهة “أتليتكو مدريد”.

أمّا “وولفرهامبتون”؛ فإنه يتواجد في المركز الـ 13 برصيد 17 نقطة، وخسر مباراته الماضية كذلك أمام “أستون فيلا”، بهدف دون ردّ، ويسعى جاهدًا لتحسين وضعه في الدوري.

ويتعرض فريق “تشيلسي” للكثير من الانتقادات، في الفترة الأخيرة، بعد نتائجه غير المستقرة، على الرغم من التعاقدات الكثيرة التي أبرمها في “الميركاتو”.

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