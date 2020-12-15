“الشلماني” يتوسط لقاء المقاولون والنجم الساحلي في الكونفدرالية

القاهرة 15 ديسمبر 2020 (وال) – أسندت لجنة التحكيم الأفريقية التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” طاقم تحكيم من ليبيا، وذلك لإدارة لقاء ذهاب الدور الـ 32 من الكأس الكونفدرالية الأفريقية، والذي سيجمع بين فريقي المقاولون العرب المصري وضيفه النجم الساحلي التونسي.

هذه المباراة التي ستقام في الـ 22 من شهر ديسمبر الحالي، سيتوسطها الحكم الدولي “أحمد الشلماني” بمساعدة كل من مساعد أول “عطية محمد” ومساعد ثان الحكم “صلاح الحاسي”، فيما أسندت مهمة الحكم الرابع للحكم “عبد الواحد حريويدة”.

وتجدر الإشارة إلى أن النجم الساحلي سيتحول إلى جمهورية مصر العربية في الـ 20 من هذا الشهر، وسيرافق النجم إلى مصر على نفس الطائرة فريق النادي الترجي التونسي، والذي بدوره سيواجه ممثل ليبيا في الدور الـ 32 من ذهاب دوري أبطال أفريقيا فريق الأهلي بنغازي. (وال – القاهرة) س إ

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