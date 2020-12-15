منتخب الشباب يحصد أول 3 نقاط في بطولة شمال أفريقيا

ألغيت المباراة الأولى للمنتخب الوطني للشباب أمام نظيره المصري، اليوم الاثنين، ضمن منافسات بطولة شمال أفريقيا في تونس.

وتغيّب منتخب الفراعنة عن اللقاء بسبب إصابة لاعبيه بفيروس كورونا، حيث ضمت القائمة 14 لاعباً فقط بينما تنص اللائحة على ضرورة حضور 15 لاعباً على الأقل لملعب المباراة، وبالتالي حصد المنتخب الوطني أول ثلاث نقاط له في البطولة.

وسيواجه منتخبنا الخميس نظيره الجزائري في اللقاء الثاني له في البطولة، ويسعى شباب ليبيا لاقتلاع إحدى ورقتي الترشح المؤهلة لكأس أفريقيا في موريتانيا العام المقبل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية