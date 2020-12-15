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“تيرزيتش” يُدرّب دورتموند مؤقتاً لنهاية الموسم

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقالت إدارة بوروسيا دورتموند مؤخرا مدربها لوسيان فافر على إثر النتائج السلبية للفريق، وكان آخرها الخسارة من شتوتغارت والتي انتهت بخمسة أهداف لهدف.

وكلفت إدارة أسود الفستيفال المدرب المساعد إدين تيرزيتش كمدرب مؤقت حتى نهاية الموسم الحالي، بديلا للمدرب السويسري فافر.

وتعد الخسارة أمام شتوتغارت الثالثة للفريق من أصل خمس مباريات بالدوري الألماني، ليحتل دورتموند المركز الخامس بفارق 5 نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر.

وقاد فافر دورتموند إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم حيث سيواجه إشبيلية في ثمن النهائي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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