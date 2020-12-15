محمود بحير ينضم إلى أبوسليم

أعلنت إدارة نادي أبوسليم تعاقدها مع المدافع محمود بحير في صفقة انتقال حر لدعم صفوف الفريق الأول قبل انطلاق الدوري الممتاز.

وكان “بحير” قد عاد الفترة الماضية إلى صفوف الفريق الأول للأهلي طرابلس بعد تجربة في الدوري التونسي مع اتحاد تطاوين، ولكن اللاعب وصل إلى طريق مسدودة مع الإطار الفني للأهلي بقيادة جلال القادري الذي يملك رصيدا بشريا كبيرا؛ ما أدى إلى استبعاد عدد من اللاعبين عن الفريق.

ويعد “بحير” من المدافعين الذين يملكون خبرة كبيرة في الدوري الممتاز وقادراً على التأقلم مع أبوسليم وتقديم مستوى جيد مع الفريق خلال الموسم المقبل.

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