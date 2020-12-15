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“تيسيما” حكماً لمباراة الأهلي بنغازي والترجي

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف عن طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة الذهاب بين ممثل ليبيا الأهلي بنغازي وضيفه الترجي لحساب الدور الـ32 من أبطال أفريقيا.

حيث عيّن الكاف الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما الذي يعد أبرز حكام القارة السمراء في السنوات الأخيرة، وقاد عدة نهائيات أبرزها نهائي الأهلي المصري والترجي في رادس وكذلك نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان.

وضم طاقم التحكيم أيضا كلاً من كيندي موسى كحكم ثان، وصامويل اتونغو كحكم ثالث وتم تكليف إمانويل وركو بمهمة الحكم الرابع في المباراة التي ستقام يوم 22 من الشهر الجاري في القاهرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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