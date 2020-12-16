اختتام الدورة الاحترافية الأولى في مجال التنمية الرياضية

أخبار ليبيا 24 – رياضة

اختتمت بمقر اتحادية حكام بنغازي الدورة الاحترافية الأولى في مجال التنمية الرياضية لبناء قدرات المدربين والحكام الرياضيين بدنيا وذهنيا وصحيا .

وقال رئيس اللجنة المنظمة للدورة أحمد زيدان إن عدد المشاركين في الدورة 80 مشارك ومشاركة من مدربين وحكام وإداريين في مختلف الألعاب الرياضية .

وأشار زيدان – في تصريح خاص لوكالة إخبار ليبيا 24 – إلى أن الدورة قدمها عدد من المختصين في الدعم النفسي و التغذية و الإصابات الرياضية .

وأوضح أن الهدف من الدورة رفع مستوى الوعي والإدراك والفهم لأهمية علوم الرياضة، والمتعلقة بالرياضة .

وختم أن الدورة لاقت نجاح كبير ، وهو ما لمسناه من خلال النقاش وحلقات النقاش التي فتحت خلال فعاليات الدورة .

وأقيمت الدورة تحت إشراف الاتحاد الليبي للكيك والتاي بوكسنغ واللجنة الفنية للعبة بالمنطقة الشرقية وتواصلت لثلاثة أيام .