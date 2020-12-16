اخبار الرياضة

اتحاد كرة السلة يعلن موعد انطلاق الدوري

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – رياضة

كشف رئيس اتحاد كرة السلة فؤاد برغش أن الدوري الليبي سينطلق خلال نهاية شهر يناير أو بداية فبراير بعد الاتفاق مع الأندية .

برغش أشار في تصريحات صحفية إلى أن اتحاد السلة قرر الاعتماد على  اللاعبين المحليين سيكون في المراحل التمهيدية الأولى وسيسمح للأندية بضم المحترفين خلال  النهائيات فقط .

وأوضح أن النهائيات ستنظم من مرحلتين الأولى في طرابلس والثانية ببنغازي، لافتًا إلى أن غياب المنتخبات عن المشاركات الخارجية إلى التكاليف المالية الكبيرة .

وأكد  برغش ترشحه لرئاسة اتحاد كرة السلة في ولاية ثانية في الانتخابات التي ستقام مارس المقبل .

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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