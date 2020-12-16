اتحاد كرة السلة يعلن موعد انطلاق الدوري

أخبار ليبيا 24 – رياضة

كشف رئيس اتحاد كرة السلة فؤاد برغش أن الدوري الليبي سينطلق خلال نهاية شهر يناير أو بداية فبراير بعد الاتفاق مع الأندية .

برغش أشار في تصريحات صحفية إلى أن اتحاد السلة قرر الاعتماد على اللاعبين المحليين سيكون في المراحل التمهيدية الأولى وسيسمح للأندية بضم المحترفين خلال النهائيات فقط .

وأوضح أن النهائيات ستنظم من مرحلتين الأولى في طرابلس والثانية ببنغازي، لافتًا إلى أن غياب المنتخبات عن المشاركات الخارجية إلى التكاليف المالية الكبيرة .

وأكد برغش ترشحه لرئاسة اتحاد كرة السلة في ولاية ثانية في الانتخابات التي ستقام مارس المقبل .