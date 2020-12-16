“تشيلسي” يتجرع الخسارة الثانية على التوالي في “البريمرليغ”

خسر “تشيلسي”، خارج أرضه، أمام مضيفه “وولفرهامبتون”، بهدفين مقابل هدف، في افتتاح الجولة الـ 13 من “البريمرليغ”؛ ليفقد “البلوز” مواجهته الثانية على التوالي في غضون ثلاثة أيام.

وتقدم الفريق اللندني في النتيجة في الدقيقة الـ 49 عن طريق مهاجمه أوليفيه جيرو بعدما اجتازت الكرة خط المرمى للحارس روي باتريسيو.

وعدّل “وولفرهامبتون” النتيجة في الدقيقة الـ 66 عن طريق دانييل بودينسي بعد مجهود فردي.

وفي الوقت البدل من الضائع للمباراة؛ حسم بيدرو نيتو، نقاط المباراة لأصحاب الأرض محقّقًا فوزًا غاليًا.

وجاءت خسارة “البلوز” بعد ثلاثة أيام من خسارته أمام “إيفرتون”؛ ليتوقف رصيده عند 22 نقطة، في المركز الخامس، فيما رفع “وولفرهامبتون” رصيده إلى 20 نقطة .

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