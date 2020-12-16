على أمل الاقتراب من الصدارة .. “يوفنتوس” يستقبل “أتالانتا”

يستضيف “يوفنتوس” على ملعبه “أليانز ستاديوم”، ضيفه “أتالانتا”؛ في قمة مرتقبة ضمن الجولة الـ 12 من الدوري الإيطالي، وعينه على الاقتراب من المتصدر “ميلان”.

وتدخل “السيدة العجوز”، المباراة، وسط نتائج إيجابية خلال الفترة الأخيرة، حيث يحتل الفريق المركز الرابع بـ 23 نقطة؛ محافظًا على سجله الخالي من الخسارة حتى الآن.

ويسعى “البيانكونيري” إلى تحقيق فوزه السابع هذا الموسم، بعد انتصاره الأخير، خارج قواعده، أمام “جنوى” بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وفي الجهة الأخرى، يدخل “أتالانتا” المباراة برصيد 17 نقطة في المركز الثامن؛ إذ يرغب في الاقتراب من فرق المقدمة، بعد تأهله المستحقّ في دوري “أبطال أوروبا” إلى الدور “ثمن النهائي”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية