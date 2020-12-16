“بنزيما” يقود “الريال” لتخطّى “بلباو”.. في “الليغا”

قاد المهاجم الفرنسي، كريم بنزيما، فريقه “ريال مدريد”؛ لتحقيق الانتصار أمام ضيفه “أتلتيك بلباو” بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن مباريات “الليغا”؛ ليواصل “الميرينغي” نتائجه الإيجابية .

وافتتح الفريق الملكي أول أهداف المباراة في الوقت البدل من الضائع من الشوط الأول بتسديدة أرضية من لاعب الوسط توني كروس.

وعدّل “أسود الباسك” النتيجة في الدقيقة الـ 52 عن طريق ظهيره أندير كابا.

وعاد “الريال” للتقدم في النتيجة برأسية هدافه، كريم بنزيما، في الدقيقة الـ 64، ليعود “بنزيما” ويؤكد تألقه في الفترة الأخيرة، مسجلاً هدف الفوز في المواجهة في الوقت البدل من الضائع للمباراة.

يرفع ريال مدريد رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث، فيما توقف “أتلتيك بلباو” عند 14 نقطة في المركز الـ 13.

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