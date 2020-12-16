صراع مرتقب للأنفراد بصدارة البريمرليغ

صراع صدارة البريمرليغ يبدو محتدماً بين توتنهام وليفربول عكس الموسمِ الماضي الذي انتهى بفارق أربعين نقطة بين بطل النسخة الماضية والسبيرز الذي تغير بشكلٍ ملحوظ هذا الموسم بقيادة مدربه جوزيه مورينيو .

سجل ليفربول على ملعب أنفيلد يعد تاريخياً لكن الفريق الوحيد الذي من الممكن أن ينهي هذه السطوة المحلية هو توتنهام بحسب أرقامه في الموسم، كما أن المدرب يورغن كلوب يعرف مورينيو جيداً وحقق أمامه انتصارات كبرى منذ تدريبه لبروسيا دورتموند ومواجهات دوري الأبطال أمام ريال مدريد .

الزيارة الأخيرة لمورينيو على ملعب أنفيلد كانت بالخسارة عندما كانَ مدرباً لمانشستر يونايتد لكن هذه المرة مع السبيرز لم يخسر إلا في افتتاح الموسم أمام جارِ الريدز إيفرتون في توتنهام ستاديوم ومنها لم يتجرّع الفريقُ اللندني أي خسارة في الدوري لا بل وأسقطَ كلّ الكبار باستحقاق .

إن كان توتنهام يسعى لإثبات نفسه كمرشح رئيسي للتتويج بلقب الموسمِ الحالي فإن الفوز على ليفربول بملعبهِ التاريخي سيكون أول مفاتيحِ هذا اللقب المنتظر، خاصة أن زياراته الأخيرة لم تشهد الانتصار في الأنفيلد سوى مرةٍ واحدة خلال الستّ والعشرين زيارة الأخيرة .

الجولة الماضية أهدر فيها الفريقان فرصةَ الانفراد ِبالصدارة، فليفربول لم يستغل سقوط السبيز في فخ التعادل أمام جاره كريستال بالاس وتعادل هو الآخر بصعوبة أمام فولهام ليواصلا تساويهما في النقاط في قمة الدوري ، لكن مواجهة قمة الأسبوع الثالث عشر قد تكون عنواناً لفك شراكة الصدارة بين اثنينِ من أفضل الأندية بحسب الأرقام والنتائج حتى انتصاف الموسم .

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